Uzo Aduba, de la cárcel a la política

“Han pasado muchas cosas y ha habido muchos cambios desde entonces. Me siento muy agradecida por las oportunidades, en términos de las historias que he tenido que contar, de los papeles que he logrado interpretar y de lo que me siento muy agradecida. Si, por ejemplo, pienso en Mrs. America, es que siempre me he sentido atraída y me han permitido ser parte de buenos proyectos, no sólo por lo que tengo que hacer, si no por las historias que tengo que contar y que están hechas con gran calidad. Justo por eso me siento muy agradecida”, expresó Uzo Aduba luego de haber ganado el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión.