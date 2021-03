Va México ante Costa Rica sin Henry ni Pulido

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Henry Martín y Alan Pulido están prácticamente descartados para enfrentar a Costa Rica, mientras que Néstor Araujo ya incluso regresó con su club, el Celta.

De cara al partido contra los ticos, en Austria, el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, actualizó el estado en el que llega el Tri al compromiso.

“Habiendo terminado el entrenamiento hace una hora no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas.

“Néstor traía desde hace algunas semanas problemas musculares, en el primer entrenamiento no se sintió pleno, los médicos le hicieron estudios y dijeron que no podíamos contar con él, pedimos autorización a su club, informamos. Nos comprometimos a devolverlo para el domingo para que a partir de hoy pueda estar a disposición del cuerpo médico del Celta, si bien no es una lesión que lo descartaría del fin de semana, no está muy fácil que pueda estar en la partida con su club”, informó Martino en videoconferencia.

Tanto Henry como Pulido, que arrastran problemas físicos, eran los sustitutos de Raúl Jiménez, quien aún no regresa a las canchas tras la fractura de cráneo sufrida el 29 de noviembre.

El “Tata” tuvo ya una charla con los seleccionados, ante la preocupación por cómo se desdibujó el equipo ante las circunstancias que rodearon el juego contra Gales.

“No hablo del gol de arranque sino de ciertas alteraciones con situaciones de cobros del árbitro, los reiterados cortes de juego, intercambios verbales o peleas, todo eso motivó que el juego no tuviera continuidad y para toda aquella Selección que aspira a jugar a lo que aspiramos nosotros, no tener continuidad en el juego atenta con nuestros intereses.

“No estuvimos carentes de intensidad ni de intención de jugar, pero nos alteraron las circunstancias. Entiendo que las Selecciones que enfrentan el partido como Gales lo mejor que hay que hacer es darle continuidad al juego o sucesión de ataque, eso los desacomoda, y nosotros en ningún caso, salvo los últimos 15 minutos del primer tiempo, pudimos lograrlo”, dijo.

No supo de agresiones racistas

El técnico del Tricolor, Gerardo Martino, ignora los comentarios racistas vertidos por un sector de aficionados hacia jugadores de Gales, tras el encuentro.

“No me consta nada de lo que se pudo haber dicho post partido. Lo que dije lo observé durante el juego y observé que todas las circunstancias fueron contraproducentes, y creo que esto se soluciona profundizando la idea de juego.

“Ha sido motivo de charla con ellos, en la medida en que entiendan que todas las distracciones que no tengan que ver con el juego nos alejan de la idea que tenemos respecto al funcionamiento lo iremos corrigiendo y nos instalaremos, en la medida en que la idea de juego no la tengamos arraigada contribuye a que cualquier excusa nos aleje de lo que tiene que ver con el juego”, expresó.