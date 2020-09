‘Vamos a ganar el Clásico’

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Apuéstenle al América!, recomienda Miguel Herrera.

En el Clásico Nacional suelen llover las apuestas. El Técnico de las Águilas sugiere a sus seguidores que no duden en arriesgar por el equipo.

“Sin ninguna duda. Yo siempre apostaré a que el equipo va a salir a ganar y va a salir victorioso y va a salir a darlo todo.

“No tengo ninguna duda. Hoy más que nunca a la afición le recomendaría que si van a tener algún intercambio de apuestas o de situaciones con alguna amigo o conocido con algún familiar que sin duda lo hagan, sacar la victoria y mantener el orgullo intacto”, mencionó el técnico azulcrema.

América llega al Clásico Nacional como quinto de la clasificación, con 20 puntos, cinco arriba del sexto, Chivas.

‘No se le respetó al ‘Flaco’’

Miguel Herrera considera que Chivas aún no ha cambiado mucho con Víctor Manuel Vucetich de lo que era el equipo con Luis Fernando Tena.

“A final de cuentas me parece, en mi punto de vista, me parece que a Luis Fernando no le respetaron ni su idea ni su proceso ni los juegos que tendría que haber tenido para clasificar, eso es decisión de la directiva, no me voy a meter en la directiva rival, pero me parece que para Luis Fernando no se le respetó.

“El problema de que el tipo ya había hecho un equipo más formal, mucho más en forma, más fuerte, con las contrataciones que hicieron del torneo pasado, al llegar a este, bueno, al principio del Covid y de él mismo, que no pudo estar en los primeros partidos, pues el primer partido que no dio resultados lo hicieron a un lado, llega Víctor que también es un técnico muy exitoso como lo es Luis Fernando, exitosos los dos, también a tratar de meter un poco su idea, pero tampoco veo que Chivas haya cambiado tanto”, dijo el “Piojo” en videoconferencia.