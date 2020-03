Van 2 muertos por ‘neumonía atípica’

PUBLICIDAD

Van dos fallecimientos por un cuadro de neumonía atípica en Monclova y otros cuatro pacientes que están hospitalizados en diversos hospitales por la misma sintomatología, las autoridades médicas no dan información a los familiares sobre qué ha provocado el deterioro de salud o qué pruebas les han realizado.

El señor Héctor Javier Iracheta dijo que tiene a dos familiares internados y aislados en el Bloque B de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de ellos es su hermano Gerardo Iracheta de 45 años de edad, quien padece de azúcar e ingresó el pasado miércoles debido a una neumonía.

“No es posible que tuvimos que comprarle el aparato para revisarle el azúcar porque no cuentan con eso, no me dejaron entrar a verlo, no nos dan un diagnóstico y el doctor me dice que espere al neumólogo hasta las once de la mañana para preguntarle sobre la condición de salud. Nos dijeron que esperaban resultados de una prueba pero no quisieron decir si era influenza o coronavirus”.

Otro caso es el de Alfonso de Hoyos Zamora de 47 años de edad, se encuentra en la cama 319 del tercer piso del Bloque B, donde tienen a dos personas aisladas más, ingresó la madrugada del lunes 16 de marzo por insuficiencia renal y se le complicó en una neumonía. Una semana antes estuvo internado en la clínica y al poco tiempo comenzó a tener mucha tos.

Su hija Laura de Hoyos, denunció en días pasados que las autoridades de la Clínica 7 del Seguro Social no les han informado si padece influenza o Covid-19, a su mamá también la aislaron en el tercer piso donde hay otro paciente más en estado grave.

“No nos han querido decir que es lo que tiene, ni los enfermeros quieren entrar a verlo y eso nos duele, ni a nosotras, sus hijas, nos dejan verlo y a mi mamá ya la tienen aislada con él. Queremos un dictamen exacto porque no dijeron si tenía influenza o Covid-19”, dijo Laura de Hoyos.

Señaló, en la cama 320 hay otro paciente aislado por neumonía, igual que el caso de su padre, los enfermeros no querían ingresar a verlos al no contar con las medidas necesarias de protección. Temen por la integridad de sus papás, porque Alfonso de Hoyos además es diabético.

“Le diagnosticaron falla renal agravada, le hicieron la prueba del Covid-19 y que para el sábado tienen los resultados, mi mamá María Dolores no está enferma y no la dejan salir de ahí, tiene 51 años y es diabética, pero me la tienen sentada en una silla, rara vez le llevan comida y logramos que los guardias le subieran mochila con ropa”.

Solicitó a las autoridades del IMSS, si van a tener a su mamá encerrada, que al menos le puedan proporcionar una camilla donde se pueda recostar ya que ni siquiera ha podido dormir bien y no se percatan de eso. También pidió el apoyo al sindicato de tráileros Canacar para que pongan atención al caso de su papá y no quede en una negligencia, señaló que esperan des entubarlo el día de hoy.

Fuentes externas al nosocomio, dieron a conocer que hasta el momento van dos fallecimientos por ‘neumonías atípicas’ en los últimos días, ambas personas con edad aproximada a los 80 años de edad. Además de los dos pacientes hospitalizados por neumonía, el doctor que se encuentra en terapia intensiva y uno con dificultad para respirar en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

Varios médicos y enfermeros, señalaron que los médicos se contagiaron del Covid-19 al atender a un paciente que dio positivo pero que se había tratado como simple neumonía, además, hay otros tres médicos y dos enfermeras con la misma sintomatología.