Venden AHMSA este mes

El mes de Mazo será definitivo para dar a conocer la fusión o venta de Altos Hornos de México, Gerardo Bortoni González, el Presidente de la Unión de Organismos Empresariales de Monclova, dijo que tras dialogar representantes de dependencias como IMSS, INFONAVIT y SAT, es necesario un decreto presidencial que declare a la Región Centro como una Zona de Emergencia Económica.

Señaló que Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial les comentó en la visita realizada a la Ciudad de México que en un plazo de 10 días se concretará la venta o fusión de AHMSA.

“Se comentó que en corto plazo se va a concretar la negociación, a la hora de hacer la compra de la empresa por el nuevo dueño, quien sea, debe quedar garantizado el pago a proveedores, debe comprar con todo y deudas”, comentó.

Se considera que en este mes debe concluir la negociación, posiblemente tramites sean de más tiempo, lo primero que hay que saber quién la compra, para después sentarse a platicar, lo primero es aplicar mucho dinero para echarla andar”, señaló.

Para mañana miércoles, los escritos deben estar ya entregados en cada una de las dependencias, las peticiones específicamente es no congelar cuentas, no embargar a empresas y sobre todo la aplicación de recursos o empresas que están por instalarse en México, para que las dirijan a la región y diversificar el tipo de economía que no estén ligadas a AHMSA.

Al hablar del decreto, todos deberían levantar la mano para que les den plazos, les quiten multas y recargos, por lo que estarían solicitando el apoyo de senadores.

“Tenemos obligación de pagar un capital que es obligatorio, con esto queremos salvaguardia esos beneficios de nuestros trabajadores, pero también mantener las plazas contratadas en cada una de las empresas, porque si hacemos esto inoperable, no quisiéramos vernos en la necesidad de reducir plantillas laborales”, señaló.

Indicó que la situación en la Región Centro es complicada no solo para empresarios que dan servicio de manera directa a Ahmsa, existen los daños colaterales que se generan a proveedores que no son proveedores del grupo Acerero.

“Esto sería dirigido a empresas que tengan una afectación por esa razón, quien no tenga ninguna afectación y su situación sea sana, que siga pasando como normalmente lo hace, quien no lo ocupe que no lo use”, señaló.

Mencionó que siempre hay congelamiento de cuentas y embargos, aunque no se ha presentado un incremento, es precisamente lo que se quiere evitar.

MESA DE TRABAJO CON INFONAVIT

Estar por verificar el sitio donde se hará, si es mucha la afluencia posiblemente sea en diferentes lugares, Gerardo Bortoni mencionó que las mesas serán con Infonavit pero haciendo la de uno, el resto de las dependencias es por consecuencia.

No habló de montos de adeudo con Infonavit, no está cuantificado, pero mencionó que más que la cantidad es como se ejecuta la cobranza, por ello buscan que sean sensibles.

“La problemática de atrasos en pagos y baja producción no es de ahorita, es de hace más de un año, esto ha impactado mucho SAT, Infonavit y Seguro Social son las tres dependencias con las que se tiene problemática, afecta la forma de cobrar a través de congelamiento de cuentas”, señaló.

A través de las diferentes cámaras harán llegar la información para cuando se agenda las mesas de trabajo, socios puedan estar ahí y se enteren de como es el procedimiento.