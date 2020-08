Verifica la SSA no haya dengue y zika

PUBLICIDAD

Para evitar contagios de dengue y zika, la Jurisdicción Sanitaria 04 está supervisando las ovitrampas instaladas en cada municipio de la región centro, el titular Faustino Aguilar Arocha indicó que esto se hace para que no se junten dichas enfermedades con el Covid-19.

“Seguimos trabajando, no podemos bajar los brazos en cuanto a los contagios de Covid-19 como a los otros servicios que no se han dejado de lado, uno de ellos es el departamento de Vectores que desde el mes de febrero estamos controlando si hay o no proliferación”.

Cada semana, el personal revisa el índice delas ovitrmpas y el índice larvario que hay instalados en las colonias y arroyos de los municipios en la región centro. Desean evitar las enfermedades de dengue, zika y chikungunya como se tuvo en años anteriores en casi todas las ciudades.

De no tomar dichas medidas, se juntaría la problemática con los contagios de Covid-19, recomendó a las personas el usar manga larga, no tener recipientes donde se albergue agua, cortar la hierba de los domicilios y tirar las llantas que no sirvan.

“Donde detectamos más huevecillo de moscos es donde enviamos las fumigaciones, el personal acudió a la colonia Occidental, Praderas, Asturias, Loma Linda, Obrera Sur y Norte, Esperanzas, entre otras. Los estudios se envían a Saltillo para ser revisados y no hemos detectado casos al momento”.