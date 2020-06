Vicente Palacios habló sobre la temporada 2020

PUBLICIDAD

A solamente siete semanas de arrancar la Temporada 2020 de la LMB, el coach de picheo del equipo bengalí, nos platica como pasa la cuarentena y la sequía beisbolera.

Desde Monterrey, Nuevo León y dentro de casa, el llamado “Taco” por sus ex compañeros de Grandes Ligas, pasa sus días como la mayoría de los ciudadanos, siguiendo las instrucciones de salud, ya que es consciente de la magnitud de este problema mundial. “Únicamente salimos para comprar comida o para lo más necesario, pero seguimos guardados en casa”, comentó.

Hablando ya de béisbol, el ex mánager de los Olmecas de Tabasco, nos cuenta la diferencia entre ser un coach de pitcheo y mánager. “Cuando eres mánager tienes un equipo de coaches que trabajan contigo y siempre debes asesorarte con ellos. Es una gran responsabilidad, pero si haces una buena química con el cuerpo técnico las cosas se facilitan, además de saber cómo hablarle al jugador para que aporte el extra”, agregó.

“La comunicación con los pitcher es lo más importante. Tienes que decirles las cosas como son y sin rodeos, decirles la verdad, que están haciendo mal en el momento y qué ajustes deben hacer. Siempre es importante la química, la confianza y la comunicación para que en conjunto le vaya bien al equipo” dijo el ex Big Leaguer.

De igual manera, el bullpen bengalí tendrá una nueva cara en la persona de José Juan Núñez, a lo que el mandamás del pitcheo bengalí dijo “Tenemos que llevarnos bien, que él sienta la confianza que le tengo y eso se refleja en el entrenamiento y en el juego. El plan de trabajo tiene que ser entre ambos y es día a día para saber qué pitcher va a estar en el relevo largo, relevo corto, que cada uno tenga su rol ya definido. Eso es importante para que se preparen mentalmente para el juego.

Durante su gran trayectoria en Las Mayores, LMB y LMP, recibió varios sobrenombres entre los que destacan “Cabeza de Cacahuate”, “Tachidito” “Chino” y “Taco”

Como parte final de la entrevista, el originario de Veracruz y quien lanzara ocho temporadas en la Gran Carpa, nos contó una de las anécdotas que lo marcaron en su carrera. “Cuando estaba con San Diego, nos enfrentaríamos a Oakland y buscaba un puesto para permanecer en el equipo. Junto con mi esposa, salíamos del hotel, porque me gustaba caminar antes de salir a lanzar. Andábamos bajando por las escaleras cuando me hablaron de recepción, me volteé y me caí por las escaleras hasta los pies de una pareja de adultos mayores. El señor pensó que me había tirado a propósito y casi me golpeaba. Sin embargo, a ellos no les pasó nada y a mí se me lastimó el tobillo. Aun así, lancé con el tobillo lastimado y me fue bien. Mi esposa y yo todavía lo recordamos entre risas”.

Por último, les pidió a los aficionados cuidarse y mantenerse en casa de ser posible, ya que como ser humano, entiende lo difícil de la situación, sin embargo, es la manera en la que todos vamos a estar bien y el béisbol regresará pronto.