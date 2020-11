VIDEO: Ex novia de Eleazar Gómez habla de su relación

¿Por qué Elia Ezrré no denunció a Eleazar Gómez?

La ex novia de Eleazar Gómez, al ser cuestionada sobre porqué no denunció al actor en ese momento, ella asegura que no quería ser vista como mentirosa como, en alguna ocasión le ocurrió a Vanessa López , otra ex novia del actor de ‘Atrévete a Soñar’ a quienes los medios jamás le creyeron.