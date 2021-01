(VIDEO) Una mujer fue herida de bala dentro del Congreso de Estados Unidos durante los disturbios

Una manifestante recibió un disparo de un arma de fuego en el Capitolio de los Estados Unidos cuando docenas de partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio y se enfrentaron violentamente con la policía.

Las circunstancias exactas alrededor del disparo no están claras y aún se desconoce el estado de salud de la víctima. Una fuente de la agencia de noticias AP dijo que había sido llevada a un hospital.

Este incidente se produjo luego de que docenas de seguidores de Trump violaran los perímetros de seguridad y entraran en el Capitolio de EEUU cuando los congresistas se preparaban para votar y afirmar la victoria presidencial de Joe Biden.

