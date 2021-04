Vigilarán médicos brigada

PUBLICIDAD

Piedras Negras, Coah.- En este inicio de Brigada de vacunación para aplicar segundad dosis a los adultos mayores, se tomarán todas las medidas necesarias tanto para salvaguardar la salud y la seguridad de los presentes.

“La mayoría de nuestros adultos mayores es diabético, es hipertenso, por favor si me hacen el favor, no dejen de tomar sus medicamentos además de que es importante que desayunen”, mencionó Adrián Sosa Hernández, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria1.

Además, Sosa Hernández, mencionó que debido a los cambios de clima es común que haya adultos resfriados, sin embargo, esta no es una contraindicación para que reciban su vacuna.

“Gripe, no Covid, seamos claros, yo no me esperaba ahorita estos 13 grados a los que estamos, estos cambios de temperatura que estamos experimentando nos hacen rinorrea y nos crean gripe, pero claro que se pueden aplicar la vacuna”, mencionó Adrián.

Después de la aplicación de la segunda dosis, es importante mencionar que las medidas de prevención sanitaria deben continuar aun así que la persona este vacunada.

“Hay que hacer énfasis por favor, el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que ya nos vamos a quitar el cubrebocas y que vamos a relajarnos, por favor tenemos que seguir guardando nuestras medidas de seguridad”, finalizó.