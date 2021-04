Vinculan a ex líderes de la 288 por desvío de 7mdp

PUBLICIDAD

Ex líderes del Sindicato Nacional Democrático de la Sección 288 fueron vinculados a proceso por el delito de Administración Fraudulenta por el faltante de 7 millones de pesos dentro de la cuenta bancaria establecida para el Fondo de Resistencia, la medida cautelar es acudir a firmar cada mes y tienen prohibido salir del país esto durante los tres meses que el juez fijó para llevar a cabo la investigación.

Patricio Quintero, ex Secretario General de la Sección 288, Francisco Javier Ballesteros Martínez ex tesorero y Jorge Alarcón Rodríguez ex Presidente de la Comisión de Vigilancia y Justicia, tienen además prohibido acudir a cualquiera de los recintos sindicales o acercarse a las víctimas durante el tiempo que dure este proceso.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal en Frontera, antes de que iniciara empezaron a llegar los obreros con pancartas exigiendo justicia, pues son ellos los principales afectados al haberse utilizado sus cutas para fines distintos a lo que estaba establecido.

Se permitió el acceso a la prensa que en una de las salas pudo ver y escuchar el desarrollo de la audiencia, en una de las cámaras estaba los tres imputados acompañados de su defensa, además del juez, el Ministerio Público y el Asesor Jurídico.

También lee: Nadie reclama a niña abandonada

Era la audiencia de continuación en la que la parte imputada presentaría pruebas para comprobar su inocencia, el defensor mencionó que es falso que sus defendidos dispusieron de una cuenta bancaria sin tener facultades, pues son ellos los titulares de dicha cuenta que no es ajena, no está etiqueta ni está a nombre del sindicato sino a nombre de los imputados.

Además el Ministerio Público no establece que los imputados se beneficiarios al dispones de esa cuenta y que el recurso faltante se utilizó en el pago de nómina del personal que labora en el recinto sindical, en mejoras del lugar, en vehículos, en apoyos a comisionados, viáticos entre otras cosas.

Hizo especial énfasis en que representantes sindicales que hacen la querella, en este caso Ismael Leija Escalante no ha sido perjudicado, el patrimonio del sindicato nacional no ha sido tocado.

Además explicó que la cuenta no aparece ni está registrada como Fondo de Resistencia O estallamiento a Huelga, el estatuto establece que esa cuenta bancaria es de la sección local no de la nacional, es decir, no de quienes demandan y que por lo tanto no había delito que perseguir.

Por su parte el Ministerio Público mencionó que los argumentos de la defensa son sin sustento y no desvirtuaban los datos de prueba, indicó que son ellos quienes tenían la administración de bienes de Fondo de Resistencia recurso que era exclusivamente para en caso de estallamiento a huelga.

Otra nota: Se quedan abuelos con hijos de Alicia

El recurso de 350 pesos se empezó a descontar a los trabajadores desde el 17 de mayo de la semana 16-52 del 2019 y de la semana 1 a la 15 del 2020, en total se descontó a cada empleado 34 mil 205 pesos y el dinero no era para otro fin más que para el estallamiento a huelga y se cuentan con las pólizas que señalan que se utilizó en otros rubros, personales y otras cosas.

De acuerdo a una auditoria externa el faltante inicial era de 18 millones 582 mil 187 pesos, además pidieron un préstamo de 4 millones de pesos a la sección 147 a quien pagaron 4 millones 80 mil pesos, finalmente el dinero faltante es de 7 millones de pesos.

El juez mencionó que se dio oportunidad para que los imputados declararan y se reservaron ese derecho, considerando que ya se había llevado a cabo la imputación, los datos de prueba que establecen los hechos como el delito de administración fraudulenta, así como la querella realizada por Ismael Leija Escalante, Efraín Martínez Macías y Antonio S, legitimidades como representantes de los trabajadores.

“Dicto auto de vinculación a proceso, existe probabilidad de haber cometido el hecho considerado como delito y es el de administración fraudulenta”, comentó el juez y posteriormente estableció la medida cautelar antes mencionada, el delito de administración fraudulenta tiene como pena máxima 9 años, pero como es muy baja no alcanza a prisión por penalidad.