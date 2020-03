Vinculan a proceso a presuntos secuestradores

PUBLICIDAD

Israel N, Pedro Edrein N y Carlos Guadalupe N fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado en contra de Marco N alías “El mudo”, el juez determinó que existían pruebas suficientes para la posible participación y autorizó un plazo de investigación de 3 meses.

Fue en el Centro de Justicia Penal donde a puerta cerrada, como medida de sanidad por la contingencia del COVID.19, se desarrolló la audiencia inicial de la causa penal 279/2020en contra de estas tres personas, que el pasado 11 de marzo privaron de la libertad a un hombre.

El Ministerio Público cuenta con datos que logran establecer el hecho atribuido a las personas, además de su probabilidad de participación en dicho hecho, en este tiempo se determinará si hay o no elementos para la fase intermedia para preparar el juicio.

El hecho ocurrió en Monclova el pasado 11 de marzo del 2020, las tres personas sustrajeron a una persona, lo trasladaron a una brecha del Ejido Pozuelo, le generaron lesiones, se privó de la libertad y se le trasladó a otro lugar para causarle daño.

Estudiante y Juan Antonio de la Fuente en colonia 1 de Mayo, no se estableció el tiempo que duró privado de su libertad, pero la víctima logró identificar a los responsables de manera directa a uno de ellos lo conocía desde tiempo atrás.

No solicitaron rescate, solo le quitaron 800 pesos que era su sueldo de la semana, pero el motivo de la privación no era para pedir rescate, era para causarle daño, se utilizaron armas de fuego, le dispararon pero no lograron herirlo, ya que logró huir del lugar.

Hubo casquillos en el lugar donde fueron los hechos, daños en una barda correspondientes a impactos de bala, además de otros daños sensibles como sangre de la víctima.