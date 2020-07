VISION DE UN MEXICANO SAMUEL PEÑA, LL.M, MPA EL NULO APOYO A LAS PYMES

PUBLICIDAD

Hace unos días observaba con interés la inyección de liquidez que hacía el Banco de México (Banxico), que objetivamente se supone ayudaría a facilitar los créditos de los bancos a las empresas, sin embargo, en la práctica, los créditos no han llegado a las empresas que más lo necesitan; es decir las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES).

Si observamos con detalle, en realidad creo que es una buena política pública, ya que tiene un objetivo no solo genuino, sino necesario para los PYMES. Sin embargo, la cuestión no es él “Qué” sino el “Cómo”. Lo que en realidad llevo a cabo el Banco de México, fue otorgar liquidez en calidad de préstamo a los bancos del país, no obstante, les solicitó garantías de pago, que para la mayoría de los Bancos, están muy delimitadas y difícil de poder cumplir.

Aunado a ello, era aún más difícil de cumplir para las PYMES y por ende difícilmente podían acceder a ese crédito; asimismo exige que la banca comercial asuma la mayor parte de los riesgos y de la misma forma libera al Banco de México de los riesgos que implica caer en un “default” por parte de las PYMES. Por esa razón se vuelve prácticamente imposible para las PYMES acceder a los créditos y por ende el programa de Banxico se torna muy difícil de poder operarlo.

El problema principal mas allá de los mecanismos de apoyo de la banca, que algunos de ellos, como ya mencionábamos en el párrafo anterior, prácticamente son inoperables, es que el Gobierno Federal a fallado en la política económica de otorgar incentivos y apoyo a los PYMES en México. Es importante mencionar que en nuestro país, se tiene un porcentaje muy alto de economía informal y la mayor parte de estas no tiene acceso al crédito comercial. La mayor parte de los financiamientos de las PYMES, provienen de sus mismos proveedores, sin embargo, estos no rebasan los 30, 60 o 90 días máximo de crédito que les otorgan sus proveedores. Sólo como punto de referencia, poco mas del 40% de la PEA (Población Económicamente Activa), se encuentra en la economía formal. Es decir, casi el 60% de la PEA, no paga impuestos, son considerados “Free Riders” o economía informal y aunado a lo anterior, de igual forma muchos de ellos no son sujetos a crédito. Es imperante que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) establezca programas de incorporación fiscal. Esto les ayudará no solo en la recaudación, sino también en los haría susceptibles de crédito.

Estoy plenamente convencido que la Administración del Presidente López Obrador, tiene una enorme área de oportunidad para no solo incorporar a una gran parte de la Población Económicamente Activa, sino además, va ser necesario una política proactiva de incorporación, debido a la baja recaudación, a causa de la Pandemia y la crisis económica que se vive en el país.

Es preferible inclusive, ante la complicada situación económica en México por la pandemia de Covid-19, que el gobierno de federal reconsidere el hecho de contraer deuda para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, para así mantener la planta productiva, algo similar a lo que está haciendo Estados Unidos, para inyectar flujo en la economía del país.

Me queda claro que el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes, sin embargo, sin el apoyo gubernamental, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) no aguantarán solas la contingencia, aunque harán lo más posible por mantenerse “ a flote” pero desafortunadamente se verán en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Hoy en día, en este primer semestre de lo que llevamos del año 2020, suman mas de 12 millones de desempleados en México, incluyendo poco menos de 9 millones de desempleo en la economía informal; probablemente llegaremos a los 16 millones al finalizar el año.

Observo que al Presidente López Obrador no le ha quedado claro que las MIPYMES, generan el 72% del empleo, además contribuyen al 52% del PIB, en México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El daño por la omisión de una política económica ad-hoc, para enfrentar la contingencia será inmensa e irreversible que le estará ocasionando un inmenso daño al país.

Por otro lado, a través de los diferentes organismos empresariales del país, los medianos y pequeños empresarios han externado la necesidad de apoyos como la reducción de algunos impuestos o cargas tributarias, además de un diálogo permanente entre los sectores productivos y las autoridades federales. Desafortunadamente el presidente López Obrador ha hecho caso omiso a éstas peticiones.

El Gobierno Federal y/o la Secretaría de Hacienda ya se está dando cuenta que no tendrá ingresos fiscales suficiente para sostener los programas sociales (clientelares) del Presidente y la 4T, debido a la contingencia, en virtud de la disminución substancial de la actividad comercial. El plan económico de López Obrador de las famosas “Tandas” de ofrecer 1 millón de créditos de $25,000 pesos con tres meses de gracia a los pequeños negocios, son prácticamente diminutos, por no decir “casi esfuerzos estériles” ante la dimensión de la crisis y el problema económico que enfrenta el sector productivo del país.

Así mismo el empleo que se generará a raíz de la obra pública que emprenderá el gobierno federal, sin duda ayudará a salir de la crisis, pero es importante mencionar que los empleos que se generarán, son empleos meramente temporales. Lo que se necesita es generar una capacitación permanente para los trabajadores y por ende incrementar la competitividad del país.

En conclusión, a México le ha faltado una política económica que permita el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMES). Es necesario crear programas de apoyo por parte del gobierno y por ende nuevas políticas económicas para apoyar a las PYMES, sobre todo aquellas que cuentan con un máximo de 250 empleados y como mínimo 15, con el objetivo de impulsar el crecimiento de no solo nuevas empresas sino también acelerar el crecimiento de las existentes y por consecuencia un desarrollo económico que se traduzca en la reducción de pobreza que se vive en México y que desafortunadamente incrementará al finalizar el presente año. El diagnóstico sobre los obstáculos que no permiten el desarrollo de las PYMES ya es de todos conocido y se debe principalmente a la falta de financiamiento y creación de las nuevas políticas y programas de apoyo, a la falta de uso de la tecnología en sus procesos de producción que desarrollan, la capacitación de sus trabajadores e igualmente capacitación a los emprendedores y líderes que hoy en día se atreven a crear nuevas empresas y nuevas fuentes de empleo.

Las PYMES como sabemos son uno de los motores más grandes de la economía generando un alto porcentaje de empleo, sin embargo, el desarrollo de estas es obstaculizado, cómo mencionamos en el párrafo anterior, por los financiamientos y por falta de apoyo, ya que por ser empresas pequeñas y en diferentes áreas es complicado que estas tengan un financiamiento por parte de los bancos o instituciones financieras. Estoy plenamente convencido que este año 2020, nos ha traído no solo grandes lecciones, sino grandes retos que si logramos sobrevivirlos nos fortalecerá como ciudadanos que queremos un mejor país para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Twitter @Samuel_Pena_G

(*) EL AUTOR ES LICENCIADO EN DERECHO POR EL TEC DE MONTERREY –ITESM-, CON MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL (LL.M) POR AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON COLLEGE OF LAW Y MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA (MPA) POR LA GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY. HA SIDO CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON –UANL. DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA UERRE. HA SIDO DIRECTOR DE INVERSION EXTRANJERA Y SUBSECRETARIO DE INVERSION Y FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON. ACTUALMENTE ES EMPRESARIO, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) Y MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS INDEPENDIENTES (ANEI). LAS OPINIONES EXPRESADAS, SON EXCLUSIVAS DEL AUTOR Y NO REPRESENTAN LA DE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE EL AUTOR SE ENCUENTRA VINCULADO.