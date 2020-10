Voluntario de la vacuna de Oxford da positivo a COVID-19: “El momento de la verdad llegó”

La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que no pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ahora me han puesto la vacuna y el tiempo dirá. Tengo que quedarme en cuarentena en esta habitación. Pero volveré el jueves de la semana que viene a que me hagan muchísimas más pruebas. Esta es la respuesta que intenta responder la Fase3: la eficacia”, añadió Joan.