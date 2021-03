Voz a las mujeres que ya no están

La muerte femenina se llora en toda América Latina. Son México y Brasil los que tienen más ausencias. Pero hay historias que duelen en Chile y Panamá.

Es Rubén Blades el que encabeza la melodía de un himno a las desaparecidas, simplemente, porque la época lo exige, a través de su composición Desapariciones (1984). Y son las agrupaciones panameña, Afrodisíaco, y la chilena, Comprovisation Project, las que hacen eco poniéndole nuevas estrofas de dolor e impotencia.

Desaparecidas es un grito de auxilio de las mujeres que ya no pueden hacerlo y de quienes tienen miedo de alzar la voz. Es una canción que estará disponible en plataformas, a partir de hoy por la noche previo al Día Internacional de la Mujer.

Cuando el silencio es una de las armas más poderosas para seguir violentando a las mujeres, la música busca alzar la voz contra la violencia de género y da nombre a mujeres que han desaparecido en países (Chile y Panamá) de América Latina, la segunda región más letal para las mujeres después de África, según un informe publicado de Naciones Unidas en 2018, donde cada dos horas es asesinada una mujer.

Esta nueva versión de Desapariciones de Rubén Blades en homenaje a las víctimas de violencia de género se construyó con 38 horas de estudio y 120 horas de trabajo audiovisual.

Afrodisíaco es una agrupación que desde finales de 2014 rescata y promueve el sonido de los tambores afropanameños, ganó la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016 como Mejor Canción Folclórica y en 2018 recibieron una nominación al Latin Grammy por Mejor Álbum Folclórico.

Comprovisation Project es un grupo de artistas de la Escuela Moderna de Música (Chile), dirigidos por Orion Lion, que destacan por su capacidad de interpretación de piezas que fusionan el folclor, la música clásica y el jazz.

Nina Simone, que siempre me ha impactado, decía que el artista debe reflejar los tiempos en el que vive y para nosotras como Afrodisíaco, este proyecto es muy importante, porque no sólo damos voz a las mujeres que ya no están, sino que nos unimos a la responsabilidad social de salvar a aquellas que aún no pueden hablar, porque no se atreven y siguen atrapadas en un ciclo de violencia en nuestra región.