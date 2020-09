Xavier Ortiz estaba deprimido por no poder ver a su hijo.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer la muerte de Xavier Ortiz, quien fuera parte del grupo Garibaldi, mucho se ha dicho sobre las causas de muerte, pues de acuerdo a las autoridades que llegaron al lugar del hecho, el histrión al parecer se había quitado colgándose de unas escaleras.

Pero muchos de sus fans se han cuestionado sobre que orilló al exGaribaldi a supuestamente quitarse la vida, y una de ellas podría ser el no poder ver a su hijo a quien procreó con la arquitecta Carisa de León, de quien se separó tiempo después.

En una entrevista para el programa Ventanenando en abril de este año, Xavier Ortiz había expresado que no había podido ver al menor pues cuando se lo regresó a su madre había comenzado la pandemia en nuestro país, por lo que le fue imposible ver a su hijo durante muchos meses, incluso dijo que solo lo vio por una videollamada, pero fue algo muy rápido.

«Y me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, o sea y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto, o sea Xavi no tiene teléfono está muy chiquito, tiene ocho años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados, mi exsuegra también que es la doctora y está trabajando (…) y pues no lo he podido ver», dijo Xavier Otiz para Ventaneando.

Lee también: Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi se suicidó, confirmó su hermana Olga

Por si fuera poco el histrión dijo que no había trabajo debido a la cuarentena, por lo que tuvo que vender cubrebocas y gel antibacterial para poder sobrevivir, pero la situación no es nada fácil, ya que señaló que todo mundo vende dichos productos para frenar los contagios de coronavirus.

Otra de las cosas que están causando indignación tras la muerte de Xavier Ortiz, es que ninguno de sus amigos famosos lo ayudaron, de acuerdo con los internautas, por lo que están molestos que al darse a conocer su muerte estén lamentando la perdida y es que aseguran que el exGaribaldi pudo haber recibido la ayuda de algunos de sus colegas del medio.

«Que mala onda que sus amigos pudientes no le pudieron tender la mano y ayudar, se ve que la estaba pasando súper mal económicamente y ahora sus disque amigos salen a llorarle ni se les cree. En vida se demuestra todo en vida. Que en paz descanse Xavi», «Y nadie logró ayudarlo, ni su «hermano» Sergio Mayer qepd», «Y ya que Sergio Mayer habló…lo habrá apoyado cuando dijo Xavier que tenía muy mala situación económica?… pues porque el Mayer ya es «DIPUTADO», escribieron los internautas al enterarse de la situación de Xavier Ortiz.

Para los que no saben el primero en dar a conocer la muerte de Xavier Ortiz fue Sergio Mayer, pues lo consideró como su hermano, por lo que mandó un mensaje por medio de un video donde se despide del exGaribaldi que dejó huella en el mundo de la farándula.

«¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo, un hermano porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos», informó con lágrimas en los ojos Sergio Mayer.

Cabe mencionar que Xavier Ortíz a pesar del estrés emocional que le generó la pandemia, siempre se mostró muy positivo ante todo, por lo que nadie se imaginó que realmente presentaba un problema muy serio, y fue que aparentemente lo llevó a acabar con su vida.