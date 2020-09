Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, se suicidó, confirmó su hermana Olga

El cantante Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, se suicidó, confirmó su hermana Olga Ortiz Ramírez.

«Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara«, comentó su hermana a través de su cuenta de twitter.

Esta mañana, Sergio Mayer, excompañero de Ortiz y actualmente Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, dio a conocer la noticia en redes sociales:

«Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD», escribió el legislador.

