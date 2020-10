«Ya hay investigaciones», dice AMLO sobre vínculo de Genaro García Luna con México Libre

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, el mandatario federal fue cuestionado respecto a los señalamientos lanzados por Francisco Cruz Jiménez, autor del libro ‘»García Luna: El señor de la muerte» que hace unos días aseguró que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo un papel «muy importante» en la organización de México Libre y en la fallida campaña de Margarita Zavala para la elección presidencial de 2018.

En su respuesta, AMLO dijo que aunque existan indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República (FGR), no es tiempo de precipitarse y adelantar juicios, por lo que pidió esperar al desahogo correspondiente. Agregó que existen libros que recaban testimonios y que muchas veces faltan pruebas contundentes. No obstante, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí cuenta con todos los elementos en análisis.