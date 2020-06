‘Ya no estoy dispuesta a callar’, youtuber denuncia maltrato

PUBLICIDAD

Decaída, algo anormal en sus videos cotidianos, la youtuber Jiapsi Yáñez compartió con sus seguidoresque sufre maltratos físicos y psicológicos por parte de su expareja.

El vídeo fue publicado el pasado 6 de junio, pero lo grabó el 27 de mayo, según narra:

«Hoy quiero que se sepa la verdad de cómo me siento, ya no estoy dispuesta a callar, como tampoco me importa perderlo todo, lo único que quiero es recuperar mi dignidad, mis valores, mi espíritu, quiero recuperarme a mí misma».

«Estoy cansada, se lamenta. Dejé de ser yo», dice Jiapsi, quien evita entrar en detalles sobre lo que vivió o el nombre de la persona involucrada.

“Dejé de ser yo, esa mujer que nació y creció educada donde la frase familiar siempre ha sido: ‘En principio todo es negociable, menos mis principios’. Siempre traté de ocultar toda mi tristeza, mi soledad, la manipulación psicológica, el chantaje, las amenazas, a la extorsión en todos los sentidos, al grado de querer controlar hasta mi comportamiento íntimo y controlar mi vida personal”.

Este es el texto que acompaña a su llamado de auxilio.

