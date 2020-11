Ya no hay respeto: Perro defeca sobre su dueña mientras ella dormía

PUBLICIDAD

Tener mascotas puede ser como echarse un volado, puedes tener a los animalitos más simpáticos o al demonio de tazmania convertido en un perrito, justo como este perro que decidió defecar encima de su dueña cuando ella dormía plácidamente.

Así que si estás considerando dar en adopción a tu mascota por ser demasiado alocada o ya consideraste los cursos intensivos con el entrenador de perrito, quizá lo pienses dos veces al ver este video que está causando indignación entre muchas personas.

Si bien los perritos pueden ser un ser vivo al que una persona puede llegar a querer de forma inexplicable, también es un animalito con instintos que en ocasiones no logra dominar en su totalidad. Y quizá por esta razón, este Chihuahua consentido tuvo demasiada flojera como para ir a buscar un lugar donde hacer del baño.

Las imágenes están causando toda clase de reacciones debido a que algunos no alcanzan a comprender cómo es que el perro no bajó de la cama para hacer sus necesidades en el espacio que tiene asignado o que quizá simplemente no la sacaron a hacer del baño a tiempo, por lo que no tuvo más opción.

Así el incómodo momento que vivió esta mujer con su mascota

Gracias a una cámara de vigilancia fue posible captar el momento en el que el animal simplemente se acomodo, olfateó un poco en inmediatamente se colocó en la postura en la que los canes suelen defecar; la mujer se despertó un poco desorientada.

El diminuto animal simplemente hizo sus necesidades y caminó un poco sobre el pecho de su dueña, eso hizo que la mujer se despertara; cuando volteó a ver hacia su pecho notó que tenía encima las heces de su “simpático” Chihuahua que decidió usar su cuerpo de baño.

Stephanie Burguess, la mujer que se hizo viral por este video dio a conocer que simplemente se levantó a limpiar el desastre que el animalito había ocasionado. “Solo recuerdo que pensé… ‘¿estás bromeando?”, dijo a los medios locales de Tomball, Texas.