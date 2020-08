Ya perdoné a Calderón por el fraude electoral de 2006: AMLO

En conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el mandatario habló sobre las investigaciones en México y Estados Unidos que ligan a expresidentes en actos de corrupción, y reiteró su opinión de que sólo se deben ser juzgados en el país si así lo decide la ciudadanía en una consulta pública .

Con esto, explicó, se marcaría una diferencia respecto a administraciones anteriores, cuando sólo se castigaba a exfuncionarios por órdenes o con el consentimiento expreso del presidente.

Sin embargo, apuntó que no puede ser cómplice ni “tapadera” de éstos presuntos delitos y las investigaciones deben seguir su curso, aunque los implicados sientan que se está aplicando justicia selectiva en su contra.

Esto, en referencia al caso de Genaro García Luna , quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa e introducir toneladas de cocaína a aquél país mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública.

“Está enojado Calderón conmigo; dice que hay persecución política. Nada de eso: yo ya lo perdoné. Nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”. Andrés Manuel López Obrador

«No es conmigo, es con el juez de Estados Unidos»: AMLO a Calderón

AMLO agregó que son autoridades de la unión americana, y no él, quienes están investigando y juzgando Genaro García Luna por narcotráfico y delincuencia organizada.

En este sentido, consideró inverosímil acusarlo de ordenar o interferir con autoridades estadounidenses para afectar al político michoacano, pues se trata de algo que escapa a sus atribuciones.

“No es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública. Ni modo que yo vaya a decirle al juez ‘ya no investigues, exonera a García Luna’. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde”. Andrés Manuel López Obrador