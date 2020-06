‘Yo Soy Betty, La Fea’: La batalla contra el cáncer de piel de Lorna Cepeda

PUBLICIDAD

Yo Soy Betty, La Fea es una de las producciones colombianas más exitosas, gracias a ella se dieron a conocer diversos actores como Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes interpretaron a Betty y Armando Mendoza, así como Lorna Cepeda, quien le dio vida a Patricia Fernández o mejor conocida como «La Peliteñida».

Sin duda, la enemiga del Cuartel de las Feas es uno de los personajes que logró ganarse el cariño del público. Después de la telenovela, Cepeda siguió triunfando en las telenovelas, pero en el 2016 tuvo que enfrentar una terrible enfermedad: el cáncer de piel.

La actriz se percató que de un día a otro su piel comenzó a sangrar, por lo que acudió al doctor quien le informó sobre la enfermedad que padecía. Fue diagnosticada con melanoma, el cáncer de piel más peligroso.

Durante mucho tiempo la actriz se sometió a diversas operaciones para poder combatir la terrible enfermedad. En una entrevista para el Canal 1 de Colombia, Lorna Cepeda habló sobre el proceso que vivió después de que le diagnosticaron el padecimiento.

«Me toca a estar a cada rato estar sacando cosas del cuerpo porque sino se vuelven muy peligrosas. Yo tuve un tema en el 2016 y fue algo grave que me tocó operarme, fue un susto muy grande y he dicho que fue un milagro, Dios me salvo», mencionó la actriz. «De todas maneras me sigo cuidando y tengo que ir con un dermatólogo cada tres o cuatro meses. Me tengo que mirar con una lupa todo el cuerpo y estar al pendiente de todo esto. Tengo cicatrices, pero no me importa, es una batalla y cada que me veo una cicatriz en el cuerpo es como estar agradecida de estar viva».