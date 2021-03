Yordi Rosado revela que se negó a volver a hacer ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones

PUBLICIDAD

Yordi Rosado decidió seguir un camino distinto al de Adal Ramones, aunque ello pudiera significar su retiro de la televisión

Yordi Rosado y Adal Ramones demostraron tener una sólida amistad durante los 12 años que estuvo al aire su exitoso programa ‘Otro Rollo’, sin embargo, tras bambalinas las cosas no parecen haber sido tan armónicas como nos hubiéramos imaginado.

Así lo ha dejado entrever Yordi Rosado durante su visita al programa Tu-Night, de Omar Chaparro, pues reveló que cuando Adal Ramones le planteó la posibilidad de volver a trabajar juntos para el regreso de ‘Otro Rollo’ a la televisión, él se negó rotundamente.

¿Qué motivó esta decisión? El conductor de ‘La Entrevista con Yordi Rosado’ expuso sus motivos y habló sobre las razones que llevaron al quiebre de su amistad con el también actor regiomontano.

El primer encuentro con Adal Ramones fue una decepción para Yordi Rosado

Yordi Rosado contó a Omar Chaparro que su historia con Adal Ramones se remonta a los tiempos en que trabajó para Cablevisión.

Un día, contó, su jefe Lalo Suárez, con quien terminó produciendo ‘Otro Rollo’, le informó que lo ascenderían y él pensó que se quedaría con el puesto de gerente que se quedaría vacante.

Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar los nuevos cambios en la empresa, Yordi se llevó una gran decepción.