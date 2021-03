Youtuber colombiano se pone implantes de senos como parte de reto en Instagram y alborota las redes

PUBLICIDAD

El youtuber colombiano Yeferson Cossio ha sido centro de controversia en los pasados días por someterse a una mamoplastía o implante de senos como parte de una apuesta con su cuñado Jhoan López.

Como parte del reto, si Cossio no llegaba a cierto número de seguidores en Instagram debía someterse al procedimiento quirúrgico.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado”, escribió en una de sus publicaciones en Instagram.

El hecho fue que Cossio, supuestamente no perdió la apuesta, pero aún así decidió ponerse los implantes “por diversión” para acompañar a su cuñado. De hecho, ambos se hicieron la mamoplastía.

“Entonces, ¿no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. Mañana les voy a montar el video de la cirugía, para que vean todo el proceso. Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram?”, indica el joven en un video en el que aparece vestido de mujer y con los implantes.

Pero el youtuber, conocido por sus bromas pesadas y excentricidades en redes sociales, se ganó varias críticas de usuarios que indicaron que lo único que busca es “fama”.

“Y yo rogando para hacerme una reducción porque mi espalda no aguanta más”, compartió una usuaria.

“Por favor, jamás tenga hijos”, lee otro de los mensajes de seguidores.

“Me sorprende ver cómo las personas juegan con su vida así”, opinó otro usuario.

Pero no todos fueron comentarios de desaprobación. Algunos fans del youtuber consideraron que Cossio “la sacó del estadio” y que el reto fue “épico”.

“Que lo hago por likes o por fama. Tengo el Facebook más exitoso de toda Colombia. Tengo uno de los Instagram más potentes y uno de los TikTok más duros, y todo logrado solamente en un año”, presumió Cossio en respuesta a sus detractores.