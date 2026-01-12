Palenque de León 2026: Lalo Mora y su palomazo norteño cautivan al público

¡Legendario! Palomazo Norteño en el Palenque de la Feria de León 2026

Lalo Mora, Raúl Hernández conocido como El Tigre Solitario, Eliseo Robles ex integrante de los Bravos del Norte y Rosendo Cantú, de los Cadetes de Linares, llegaron a la Feria Estatal de León con su palomazo norteño.

Desde las nueve de la noche, en las inmediaciones del Palenque se empezaron a formar las filas, los outfit norteños comenzaron a tomar protagonismo.

Y es que no solo fans de León llegaron a disfrutar de esta Clase Maestra, también lo hicieron seguidores de Jalisco, específicamente de Lagos de Moreno y San Julian, algunos otros de municipios vecinos como Purísima y San Francisco del Rincón.

Alrededor de las 11 de la noche, las butacas y gradas del palenque estaban totalmente llenas, nadie faltaba en este concierto que fue uno de los más esperados de esta cartelera.

Tradición y sentimiento norteño

Uno a uno, cada protagonista de esta noche fue llamado para tomar su lugar en el escenario, en el que únicamente una barra de cantina y sus respectivos bancos, fue la escenografía necesaria, no se requería más.

El primero en salir al escenario fue Raúl Hernández quien interpretó "Carta Abierta". Posteriormente fue el turno de Eliseo Robles quien interpretó "Pa´ qué me sirve la vida".

El tercero en ocupar su lugar en el redondel fue Rosendo Cantú, conocido también como La voz de oro, eligiendo el tema "El Palomito", convirtiendo este éxito en uno de los más coreados de la noche.

Por último pero no menos importante llegó Lalo Mora interpretando "El Rey de mil coronas".

Sin ninguna pausa, siguieron éxitos como "Prenda querida", "Chaparra de mi amor", "Cariño donde andarás", "Aguanta corazón", "Una página más" y "Me refiero a ti".

Agradecidos con su Público

"Muchas gracias mi querido público donde no vale nada la vida, la vida no vale nada, bienvenidos a la borrachera perfecta, la clase maestra, reciban el saludo grande de estas cuatro leyendas de la música norteña", dijo un locutor encargado de presentar a los cantantes.

"Muchas gracias por su presencia y su compañía, por conservar este gusto por la música norteña que nos deja seguir llevándoles canciones de las viejitas y estamos aquí agradeciéndole infinitamente con mucho orgullo y satisfacción", dijo Elíseo Robles.

El siguiente en saludar al público fue Raúl Hernández: "¡Muchas gracias! no hay palabras para agradecerles de verdad, de corazón, esta es la primera presentación del año, gracias por estar aquí", expresó brevemente.

La voz de Oro, Eliseo Robles, también fue muy breve al saludar al respetable.

"Esperamos que estén pasando un rato bonito y gracias por preservar la música norteña, un gran abrazo".

Finalmente, Lalo Mora: "Gracias mis amigos, para mi un honor muy grande estar en estas tierras, Dios los bendiga y que siempre recuerden a las consentidas de todos los tiempos", indicó.

Los acordes de "Los dos amigos", "Federal de Caminos", "Asesino a sueldo" y "un viejo amor", fueron de los corridos más esperados de la noche.

Para bailar, llegaron "Chiquilla cariñosa", "que la dejen ir al baile" y "Tan bonita". "La Mesa del Rincon", "Qué valor de mujer", "Nos estorbo la ropa", "Eslabón por eslabón" y "Laurita Garza" fueron las favoritas de la noche.