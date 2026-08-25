Mia Elizondo y Ricardo Castillo celebran su boda en Monclova

Tomados de la mano y cruzando sus miradas, Mia y Ricardo, en el altar y ante Dios, expresaron el sí más importante de sus vidas, aceptándose como esposos.

La misa fue celebrada en la parroquia Santiago Apóstol, donde la pareja vivió este momento especial rodeada por sus seres queridos, quienes compartieron con ellos la alegría de comenzar una nueva etapa juntos.

Entre los familiares presentes estuvieron los padres de la novia, Cristina Elizondo y Carlos Elizondo; así como los padres del novio, Gladys Castillo y Ricardo Castillo, quienes compartieron este momento especial de sus hijos.

También acompañó a la novia su abuelo, Enrique Moncedo, quien formó parte de este significativo acontecimiento familiar.

Dicho acontecimiento fue motivo de alegría y fue festejado en una gran recepción en la que los novios recibieron múltiples muestras de cariño, felicitaciones y finos detalles, además de la compañía de los invitados que compartieron su alegría en una cena-baile llena de emotivos momentos.