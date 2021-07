En busca de la bella REINA

Soy Marielvis Barrón Limón tengo 18 años, mi madre es Zulma Edith Barrón Limón. Egresé del CBTis 36 de la Ciudad de Monclova, Coahuila con la especialidad en Técnico en contabilidad, así como estoy próxima a ingresar mis estudios universitarios en la carrera de Lic. En derecho en la facultad de jurisprudencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Me gusta ser partícipe en eventos culturales y religiosos de mi municipio como lo he realizado a lo largo de mi vida. Desde pequeña pertenecí al ballet folclórico Luna Nueva de la casa de la cultura Manuel Neira Barragán y así como también en grupos Católicos Juveniles de la Iglesia del Santo Patrono como Guerreros de Cristo Rey. Mi pasatiempo favorito es leer libros relacionados en el ámbito de leyes y reforma; así como también realizó ejercicio diariamente para cuidar mi salud al igual me agrada poder pasar tiempo con mi familia en diversos lugares turísticos.

Soy Astrid Yuvisela Sanmiguel Rodríguez. Tengo 20 años, mis padres son Diana Y. Rodríguez Martínez y Juan Francisco Sanmiguel Ibarra. Estudio en la Universidad La Salle Saltillo en la carrera de Idiomas y Relaciones Públicas, me gustan mucho los animales, hacer ejercicio, estudiar, estar con mi familia y amigos, ayudar a causas cuando tengo la oportunidad, la astronomía y todo lo que tenga que ver con música, además de cuidar el medio ambiente en especial una actividad llamada " Plogging" que consiste en caminar y recoger basura por donde se vaya caminando. En general me gusta mucho el aire libre pero también actividades como lectura, escritura y edición en computadora.

5 / 6

Soy Teresa Victoria Salazar Romo, tengo 20 años, mi madre es Santa Teresita Romo Delgado y Alfredo Calixto Salazar Urrutia. Estudio en la Facultad de Metalurgia de UAdeC, para Ingeniero Químico Metalurgista y Materiales, mi carrera es complicada y a mí me encanta tomar retos. Me gusta practicar distintos deportes y disciplinas, como fútbol, sóftbol y gimnasio; me gusta dibujar, pintar al óleo, bordar y hacer manualidades, también una de mis más grandes pasiones es la danza folklórica, pertenezco al Ballet Folklórico Meztli desde 2014. Soy una persona de carácter fuerte, muy decidida y perfeccionista, por lo cual me gusta trabajar por lo que quiero hasta conseguirlo.