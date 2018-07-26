 Alcaldía, Salinas coordinará imagen urbana

Ciudad Acuña, Coah.-Luego de once semanas, José Luis Salinas Galán dejará la Presidencia municipal para pasar a coordinar los trabajos de imagen urbana en desarrollo urbano, obras públicas y otras direcciones.

El alcalde Roberto de los Santos Vásquez, que buscó la reelección y la ganó, dejó por casi 3 meses la alcaldía de Acuña en manos de José Luis Salinas Galán, quien al hacer un excelente trabajo lo apoyó para su triunfo de reelección, aunque la Ley no lo establecía como una necesidad o requerimiento legal, pero él quiso estar en igualdad de circunstancias que sus otros 3 contendientes, por lo que se mantuvo con licencia por tiempo indefinido, que él determinó, concluya este próximo lunes 30 de julio.

Con ello presidirá sin duda alguna la segunda sesión ordinaria de cabildo del mes que es posible se lleve a cabo el martes 31 de julio.

El hasta hoy alcalde de Acuña, José Luis Salinas Galán, así lo declaró.

Dijo que está agradecido con el partido por la oportunidad que se le dio de poder ser alcalde por un tiempo de este municipio.

También mencionó que luego de dialogar este jueves con el alcalde De los Santos, este le propuso se haga cargo de coordinar los trabajos entre varias direcciones como desarrollo urbano, obras públicas, imagen urbana, ecología, etc.

El objetivo es que aplique su capacidad ejecutiva en ir generando soluciones a los problemas existentes en estas áreas y que están pendientes por resolver.

Se dijo satisfecho de lo realizado como alcalde en estos tres meses y cuestionado sobre si buscaría la alcaldía algún día dijo que en UDC, hay muchos buenos prospectos, pero no se descaró, de hecho dijo, “Dios sabe si algún día volveré a ocupar la Presidencia municipal”.