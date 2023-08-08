Exhortan a jóvenes a tramitar su cartilla

Ciudad Acuña, Coah.- A días de que culmine la entrega de documentos para el trámite de la media cartilla, se invita a los jóvenes a que acudan antes del 13 de agosto, ya que se ha registrado una menor respuesta e interés en comparación con otros años.

El director de la junta de reclutamiento, Juan Rodriguez Esparza, destacó que es un documento que tiene muchos beneficios al momento en que buscan realizar trámites los jóvenes y con lo mismo se invita a que no lo dejen pasar.

“Aún se tiene tiempo para que se puedan acercar los jóvenes y sobre todo que sepan que es importante, porque lamentablemente vemos a menos jóvenes y hay que recordar que es algo que se requiere por ser mexicanos”, puntualizó.