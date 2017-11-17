1 de enero rendirá protesta Alcalde Electo

Cd. Acuña, Coah.- El alcalde electo para el periodo administrativo del 2018, Roberto de los Santos Vázquez, rendirá protesta el uno de enero y dará a conocer en el mismo acto los nombramientos de los integrantes de su gabinete, tentativamente el evento se realizara en las instalaciones de la Infoteca municipal, donde los invitados especiales serán los ciudadanos.

Declaró en entrevista que está resuelto ya el 90 por ciento de designación de los directores y colaboradores que lo acompañarán en la administración que durará un año.

Por el momento omitió dar nombres de quienes estarán a cargo de las dependencias y direcciones, donde aseguró que estará gente que además de capacidad, cuenta con mucha disposición para atender las demandas de los acuñenses, que será el principal objetivo.

De los Santos Vázquez dijo que a lo largo de la campaña tuvo la oportunidad de recoger la inquietud de la población y así como les solicitó el voto de los acuñenses existe el compromiso de cumplir el proyecto de gobierno que les dio a conocer durante el recorrido de proselitismo.

El alcalde electo expresó que será el uno de enero, en la Infoteca municipal, donde se realizara el acto protocolario donde asumirá el cargo de presidente municipal, evento que se programará a las 10:00 de la mañana.

Mencionó que en cuanto se defina quién encabezará el Gobierno Estatal, se hará la respectiva invitación para que envíe a un representante a este significativo acto, “Hay tiempo para hacer la invitación para nuestro próximo gobernador”, agregó.

Afirmó que a partir del primer minuto de su gobierno, se atenderá a todos sin ver su filiación partidista, “gobernaremos de forma igual para todos, y daremos continuidad al Gobierno de Unidad”, sostuvo el alcalde electo.

Informó que al evento se hará la invitación a ex alcaldes, ex funcionarios, así como a personalidades de los diferentes sectores que han contribuido al desarrollo de la ciudad, pero de forma especial la invitación será para los ciudadanos.