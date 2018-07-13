16 de julio al 10 de agosto vacaciones en la Biblioteca

Ciudad Acuña, Coah. -Para niños de 7 a 13 años, 50 menores habrán de participar en vacaciones en la biblioteca que se llevará a cabo del 16 de julio al 10 de agosto.

Aiza Montemayor directora de la INFOTECA dijo que este evento será de 10 a.m. a 2 de la tarde.

Mencionó que, aunque el cupo está completo pueden seguir preguntando ya que en caso de que haya niños que no asistan estos serán suplidos.

A través de estos programas que la administración municipal promueve, se permite que los niños tengan opciones educativas y lúdicas en vez de andar vagando en las calles.

Si se considera que el ocio es el padre de la mayoría de los vicios, es positivo que se hagan este tipo de programas, en los que los niños pueden ocupar parte de su tiempo de vacaciones en las aulas.

Dijo que se imparten clases de pintura, lecto escritura y otras tareas desde una óptica más de juego y participación comunal.

Tareas que evitan que los niños anden vagando en las calles de su barrio o colonia y tengan oportunidad de mejorar en aspectos educativos y aprender algún arte.