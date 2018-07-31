2 Niños con enfermedades terminales son designados soldados honorarios

Ciudad Acuña, Coah.-Es difícil entender que niños de 9 y 10 años estén condenados a morir. Para sus enfermedades aún no hay cura, es más, seguirá avanzando inexorablemente el mal, aún la ciencia no sabe cómo curarlas; bueno, eso dicen sus médicos.

Sus medicamentos son caros y sus padres no pueden costearlos. Solo un milagro puede salvarlos.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado cumplir el sueño de muchos niños de ser soldados.

Sueño que cuando menos los niños entre 5 y 12 años quieren, ser soldados, bomberos o policías.

Hoy aquí dos niños valientes se sumaron a las fuerzas armadas de la SEDENA, al menos por un día, la verdad no sé si lo saben, que sus días pudieran estar contados, no tuve el valor de preguntárselos, como tampoco a los mandos de la SEDENA local si solo era un programa de imagen para el ejército o hay algo más de humanidad en él, ojala y sí.

Ellos son Víctor Gabriel Treviño Lara de 9 años de edad y José Alejandro Tovar Gastelum de 10.

Víctor padece distrofia muscular, enfermedad que es un grupo de más de 30 enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Algunos tipos de distrofias aparecen en la infancia o la niñez; otras no aparecen hasta la mediana edad o después. Los distintos tipos varían dependiendo de a quién afectan y los síntomas. Todas las formas de distrofia muscular empeoran a medida que los músculos se debilitan y la mayoría de las personas con esta condición tarde o temprano pierden la capacidad de caminar.

No existe una cura para la distrofia muscular, pero se pueden controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Esto incluye fisioterapia y terapia del habla, dispositivos ortopédicos, cirugía y medicamentos. Algunas personas con distrofia muscular tienen casos leves que empeoran lentamente; otros casos son incapacitantes y severos.

Su cura hasta hoy, de lo que se sabe en Cuba, dice Google:

Las Células Madre Mesenquimales (CMM) pueden ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad a través de los siguientes mecanismos, en función de sus características singularmente diferentes:

Las Células Madre Mesenquimales (CMM) pueden conducir a la regeneración del músculo esquelético. El trasplante de Células Madre Mesenquimales (CMM) puede mejorar los síntomas clínicos del paciente a través de la corrección de genes defectuosos, y la regeneración de células del músculo. Las Células Madre Mesenquimales (CMM) conducen a un aparente beneficio terapéutico en modelos de enfermedad por su efecto inmunomodulador, que es otro mecanismo subyacente de las Células Madre Mesenquimales (CMM) para el tratamiento de la distrofia muscular (DM). Las Células Madre Mesenquimales (CMM) poseen generación y expresión de distrofia potenciales causando un aumento en la fuerza muscular de los pacientes.

Mejoras

La mayoría de los pacientes con Distrofia Muscular (DM) a los que “Unique Access” ha ayudado a recibir tratamientos innovadores, utilizando la combinación Células Madre Mesenquimales del Cordón Umbilical (CMMCU), terapias de apoyo y rehabilitación, mostraron mejoras notables incluyendo el aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora en la función motora, mejora del equilibrio y la coordinación, disminución de la incidencia de las infecciones respiratorias y las complicaciones secundarias, mantuvieron una estabilización clínica, e incluso algunos pacientes volvieron a caminar. Además, también se ha dado una ralentización significativa de la progresión de la enfermedad después del tratamiento de células madre.

Los pacientes con Distrofia Muscular (DM) tratados con células madre generalmente observan mejoras en las siguientes áreas:

Aumento de la masa muscular y la fuerza

Función motora

Equilibrio y coordinación

Desaceleración de la progresión de la enfermedad

José Alejandro tiene otra enfermedad rara, esclerosis lateral múltiple, condición hereditaria, de hecho su padre murió de ella, dice su madre Dulce María Gastelum Borjes.

El mal, mejor conocido simplemente por sus siglas ELA, se trata de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, la cual se caracteriza por destruir paulatinamente las neuronas que se encargan de la función del movimiento en el cuerpo.

“La población más afectada por esta enfermedad son hombres entre 20 y 40 años de edad y en menor medida las mujeres”, indicó Gabriel Frontana Vázquez, coordinador de Medicina Interna del Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro.

Esta enfermedad “avanza de manera crónica hasta atrofiar los músculos al provocar su debilitamiento, espasmos e incapacidad para moverse”, explicó el especialista.

Entre los síntomas de la ELA destacan:

-Dificultad para levantar cosas, subir escaleras y caminar

-Dificultad para respirar

-Dificultad para pasar alimentos

-Problemas en el habla, como un patrón de discurso lento o anormal (arrastrando las palabras)

-Cambios en la voz, ronquera

-Depresión

-Calambres musculares

-Rigidez muscular

-Contracciones musculares

-Pérdida de peso

De acuerdo con el experto del IMSS, la ELA es progresiva y empieza generalmente en las extremidades. Aunque es ascendente no se trata de una parálisis tan rápida, empieza en las partes más lejanas del cuerpo y va subiendo, explicó.

Pese a que 1 de cada 10 casos se debe a un defecto genético, la causa de ELA se desconoce en la gran mayoría de los casos.

Tener un familiar que presente una forma hereditaria de la enfermedad es un factor de riesgo de ELA. Si este es el caso, los expertos recomiendan consultar a un genetista (profesional que es especialista en genética).

La señora Gastelum se queja, ya que aunque recibe el apoyo del IMSS, es muy complicado tener que viajar hasta Monterrey para que llegando, el médico no esté o los atiendan 10 horas después de que llegaron, y el niño muy dolido, no solo por el viaje sino por su enfermedad.

Dos valientes que sobreviven a sus dolencias, ambos en la escuela esperando que la ciencia avance más rápido y haya una esperanza de cura o si la hay, haya alguien que los apoye para lograrla.