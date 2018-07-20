30 y 31 habrá exámenes para Cáncer de mama en el IMSS

Ciudad Acuña, Coah. -Una vez más los días 30 y 31 de julio el camión para mastografías estará aquí para atender a 55 mujeres mayores de 40 años dentro del programa de detección oportuna de cáncer.

Fernando Salazar Quiroga, director de la clínica 81 del IMSS así lo confirmó y estableció que será a lo largo del año que venga esta unidad.

Mencionó que se han detectado antes, personas con algún problema, y como se ha detectado a tiempo se ha sanado.

Este programa en específico ha permitido avanzar en la detección de cáncer de seno que es de las causas de muerte más comunes en mujeres sobre todo de 40 años en adelante.

Programa que permite detecciones oportunas y poder llevar a cabo acciones de salud para combatir la enfermedad.

Salazar Quiroga, director de la Clínica de Medicina Familiar 81 en esta frontera mencionó que el programa ha estado dando buenos resultados, ya que, al existir detecciones oportunas, hay la posibilidad de realizar acciones para que quienes enfrenten estos problemas sanen.

El conflicto que existía con anterioridad ha venido a la baja ya que las mujeres no querían realizarse el examen uno porque dolía, hoy ya no, y porque les daba vergüenza practicárselo.

Hoy la demanda del examen se mantiene y se llega a la cobertura asignada.