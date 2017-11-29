A recuperar la senda de la victoria: Dianas Team

Tras la derrota dentro de la pasada jornada 12 que les costó así mismo desestabilizarse dentro de la tabla de posiciones, el equipo Dianas Team va con todo por la victoria correspondiente a la jornada 13 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña, Femenil Libre, para así de esta manera reencontrarse con la victoria.

El rival en turno del equipo aún no se tiene considerado, pues será dentro de los próximos días que la directiva de la liga dé a conocer el rol de juegos con el que se habrá de reanudar la actividad dentro de la liga.

Dentro de lo que fue su última salida al centro de la cancha, a las Dianas Team no le fue nada bien, y es que este plantel se vio superado dentro del terreno de juego, de tal forma que un descalabro más para este equipo sería muy doloroso, sobre todo si este piensa en mantenerse dentro de los primeros planos del grupo.

Este hecho es el que motiva principalmente al equipo a buscar el triunfo inmediatamente dentro de esta próxima jornada, puesto que la victoria los metería de nueva cuenta en la lucha por asumir los primeros planos de la tabla general, además de darles confianza para seguir adelante dentro del torneo que por cierto se encuentra en su fase inicial.