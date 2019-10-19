Abandona camioneta para no pagar daños

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente automovilístico en el cruce de carretera Acuña a la Presa de la Amistad y la calle Nuevo León de la colonia Atilano Barrera, donde el conductor de una camioneta Mazda en color gris modelo 1983, con placas del estado de Texas, para no responder por los hechos se dio a la huida, dejando su unidad abandonada.

El responsable quien según testigos circulaba a exceso de velocidad no hizo su alto correspondiente en este cruce, lo que provocó ser impactado por un vehículo Chevrolet Camaro modelo 1992 en color negro con placas de circulación del estado de Texas.

Esta última unidad era conducida por José Ramírez Quintero, de 58 años de edad, el cual resultó ileso en el percance.

Como los daños fueron cuantiosos, el responsable decidió darse a la huida al ver su camioneta semi volcada, la cual fue puesta en posición normal por testigos.

Se reportan cuantiosos daños materiales.