Abandonó el vehículo

Un fuerte accidente automovilístico ocurrió cuando un sujeto impactó su unidad automotriz contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior lo ocasionó un conductor no identificado hasta el momento, mismo que para evadir todo tipo de responsabilidad y no pagar los daños que ocasionó prefirió huir y dejar su vehículo abandonado.

Este accidente ocurrió en el cruce de las calles Hidalgo y Pino Suárez, en los límites de la colonia Benito Juárez, el conductor responsable manejaba aparentemente en completo estado de ebriedad un vehículo Chevrolet Aveo en color gris, modelo 2016 con placas de circulación del estado de Texas BTC- 2175.

El vehículo quedó todo destrozado de su parte frontal, mientras que el poste de concreto únicamente se desbalanceó, quedando inclinado. Se desconoce si el chofer salió lesionado porque cuando llegaron los elementos de Seguridad Pública a tomar conocimiento, éste ya se había dado a la huida con rumbo desconocido.

Se reportan cuantioso daños materiales.