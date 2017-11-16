Abogados "patito" son denunciados ante la Fiscalía

Una denuncia formal por el delito de fraude fue presentada en el Ministerio Público en contra de un abogado de la localidad y otra persona identificada como Guadalupe Aldape.

La afectada, Juana Uribe Gallegos, residente de la colonia Porvenir, indicó al delegado de la Zona Norte Mario Castro, que “Lupe “Aldaco y Francisco Martínez le aseguraron que le arreglarían un problema de herencia.

Para ellos le cobraron un anticipo de 1500 pesos, pero jamás le hicieron trámite alguno.

Como ella les pidió que le devolvieran su dinero, solo recibió mentiras y amenazas por ambos denunciados.

Una vez presentada su querella formal, la afectada pidió hablar con el delegado Mario Castro para exponerle el problema, toda vez que el Ministerio Público no quería darle trámite a su querella, así puedan actuar en contra del profesionista Francisco Martínez y “Lupe” Aldaco, este último fue quien se ofreció para arreglar su problema, apoyado del primero.