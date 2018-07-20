Abre ICATEC inscripciones para cursos gratuitos

Ciudad Acuña, Coah. -El Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICATEC abrió las inscripciones para cursos en esta institución e iniciarán en agosto. María Eugenia Calderón, directora de ICATEC Acuña así lo confirmó.

Dijo que estos son para belleza, cocina y algunas otras áreas.

Entre estas esta Ingles: Básico, conversacional, estructura gramatical.

Costura: Industrial, sobrehilado.

Cocina conservas y confitería y cocina internacional.

Peluquería y belleza, peluquería masculina básica, masculina 2, diseño de cejas, alaciado permanente, elaboración y aplicación de extensiones, colorimetría capilar, técnicas de decoloración y grecas, tribales, así como corte de cabello básico.

Otros cursos: Calidad de servicio a clientes, metrología básica, regulación académica, introducción para ingresar a preparatoria y seguridad en escuelas primarias.

Para poder ingresar es necesario presentar copia del acta de nacimiento, copia de la CURP, copia de identificación oficial, 2 fotografías tamaño infantil, comprobantes de estudios y domicilio y llenar la ficha de inscripción.

Se reitera son gratuitos los cursos dentro del programa emergente de capacitación.