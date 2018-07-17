Abre ICATEC programa emergente de Capacitación Gratuita

Cd. Acuña, Coah. -El Instituto de Capacitación para Trabajadores en el Estado de Coahuila (Icatec), abrió en Acuña un programa emergente de capacitación, ofreciendo de forma gratuita una serie de cursos para personas mayores de 15 años de edad con deseos de superarse.

María Eugenia Calderón Amezcua, directora de este instituto, invitó a la población en general a aprovechar esta oportunidad que se autorizó para asistir a los cursos en el área de estilismo y bienestar: Inglés, Comunicación, Computación, así como el área de Cocina y Costura.

Los cursos en mención se estarán ofertando en todos los horarios disponibles y durante los días de lunes a sábados.

Informó que, al completarse cada grupo integrado de dieciséis alumnos, se estará dando el arranque del curso correspondiente, ya que a partir de que se abrió este programa se viene invitando a los jóvenes o adultos interesados, por lo que se considera que será a principios del mes de agosto cuando ya estén en clases.

Calderón Amezcua expresó que la respuesta que ha tenido el Icatec con la inscripción de jóvenes durante todo el año es señal de éxito de los programas educativos de este instituto, ya que a raíz de lo que aprenden aquí, son capaces de generar incluso empresas propias.

De acuerdo a la estadística de inscripción, durante el 2018 se ha ofrecido servicio de capacitación a un total de ochocientas personas en las diferentes áreas, siendo las especialidades más demandadas el área de Cocina, Belleza y Costura Industrial.

Dijo que están pendientes por inaugurar y poner a disposición de la comunidad un laboratorio 3D

con tecnología de punta que ofrecerá servicio a las empresas que deseen capacitar a sus trabajadores.

María Eugenia Calderón Amezcua, directora de Icatec.