Abrirá este sábado Recaudación de Rentas

Ciudad Acuña, Coah.- Ante la demanda de pago de derechos vehiculares la recaudación de rentas abrirá este sábado de nueva cuenta y dependiendo del comportamiento se podría seguir abriendo este día lo que resta del mes.

Jorge Barajas Arcila, Recaudador de rentas local así lo confirmo.

Mencionó que de las 9 de la mañana a 1 de la tarde se dará el servicio para hacer este trámite.

Ante los operativos que aún permanecen y que se dijo de hechos eran permanentes quienes no han cumplido con este trámite hoy están haciéndolo.

Barajas Arcila dijo que hasta hoy se lleva un 73 por ciento del padrón que ha cumplido aquí o sea que 20 mil 668 ya pagaron aquí y que aún restan 7 mil 132 por hacerlo de 27 mil 800 que es el padrón local registrado.

Mencionó que de 9 de la mañana a 1 de la tarde esta ofician estará abierta, ya que se les dificulta a quienes trabajan en maquiladoras acudir entre semana a hacer estos pagos.

Dijo que el autorizo Javier Diez González para que personal cobre tiempo extra por este sábado.

Asevero que el sábado pasado atendieron ya a 150 atendieron personas.

“Familiares han ido a ver si es factible algún convenio, pero tiene que ir el titular por que se optó por abrir los sábados”.

Cuestionado sobre si será lo que resta del mes menciono que dependerá de la demanda que se tenga de mantenerse como el anterior si se seguirá abriendo.

Los operativos en contra de unidades que no han cubierto el pago de derechos vehiculares se mantenían de hecho este viernes hubo uno más lo que ha causado que las personas que aún no cubren estos adeudos se acerquen a recaudación de rentas para evitar primero sean sancionados y que la unidad les sea retenida.