Abrirán venta de fichas para maestría

Será este miércoles cuando se abra la venta de fichas para los interesados en ingresar a la primera maestría en administración que abrirá el Instituto Tecnológico de Acuña.

Saúl Noguerón, director del ITESA, así lo confirmó este lunes.

Dijo que las fichas para el examen de admisión tendrán un costo de 2 mil pesos con derecho a curso de nivelación.

Además del examen sobre la materia, deberán presentar también el Toffel, para inglés, en el que deberán obtener entre 350 y 400 puntos para poder ingresar a la maestría, ya que habrá dos grupos de mínimo 10 alumnos y máximo 18.

Este será el primer postgrado que se implemente por una universidad local.

Maestría que, además, tendrá dos vertientes una administración de producción y operación sistemas productivos y otra del manejo del factor humano, solicitadas por el sector productivo previo estudio de factibilidad, con lo que se garantiza mercado laboral para estos profesionistas.

“Luego de la junta directiva se autorizó proceso de admisión, esperamos que los jóvenes que concluyeron licenciatura de acuerdo al perfil de la maestría en ingeniería administrativa, a partir del 23 de octubre y hasta el 13 de noviembre, entreguen fichas para el examen de admisión que aplicará el CENEVAL, con un costo de 2 mil pesos, incluido curso de nivelación, aunado a esto, el 23 de noviembre se juntará con otro examen el de Toffel en el que se pidió mínimo 350 puntos, siendo el ITESA el centro evaluador.

Asimismo, del 8 al 10 de enero será el registro y cumplir con la entrevista del núcleo académico que conforma el postgrado para iniciar el 30 de enero del 2020.

Esperan que haya una alta demanda de estas fichas, por lo que los mejores promedios en el examen serán los que ingresen, más 36 aspirantes.

La inscripción a la maestría tendrá un costo por semestre de 12 mil pesos y será presencial jueves, viernes y sábado en las instalaciones del ITESA.