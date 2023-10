Abusos perjudican imagen de policías

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Luego de que el pasado fin de semana, elementos de la Policía Municipal actuaran de manera reprobable, los ciudadanos piden que se haga justicia.

Por medio de declaraciones de las personas cercanas al accidente, indicaron que fue abuso de poder por parte de los elementos, al contar con su cargo.

En videos que circulaban en redes sociales se apreció la intención de los ciudadanos de ayudarlos, quienes reprobaron la acción de los elementos.

"Vimos todo cuando lo atropellaron, sonó bien feo el golpe porque le echaron la patrulla encima al muchacho y después estaba lastimado y no se miraba bien, lo subieron a la patrulla y por más que quisimos no pudimos bajarlo, ellos dicen que lo venían siguiendo y que por eso habían actuado así, pero no se vale, así no se hacen las cosas es abuso y esto pues nos da miedo", declaró la señora María, instalada en las pulgas cercanas al accidente.