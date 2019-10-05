Acabarán a tiempo las obras federales

Las obras programadas que se construyan en Acuña y Piedras Negras con recursos extraordinarios, asignados por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán entregadas en tiempo y forma.

El delegado federal en Coahuila Flores Reyes Hurtado, así lo dijo a La Voz.

Dijo que, en el marco de la visita hecha a esta frontera, tiene que ver con la inversión extraordinaria de los recursos federales para mejorar la imagen urbana cercana a los mil millones entre Acuña y Piedras Negras.

Mencionó, que se firmará otro paquete para contratos de vivienda en un programa sin precedentes.

Se revisó avance de obra y en la firma de los convenios de vivienda, así como ver el avance de la obrad el IMSS “una obra muy reclamada, pero también compromiso de AMLO donde se comprometió que el año próximo esté funcionando”.

Aseveró, que va a dar tiempo, ya que se aceleró la ejecución de obra y poder terminar con el ejercicio fiscal en lo que se refiere a los recursos extraordinarios.

Dijo que en el caso del hospital del IMSS se espera que el año próximo esté ya funcionando.

Sobre la problemática de “jóvenes construyendo el futuro”, dijo que se tienen ya investigaciones sobre irregularidades y se van a seguir denunciando, permitiendo sanciones para llevar hasta la cárcel a quiénes hagan mal uso o condicionen el apoyo.

Dijo que se trabaja sin distinción de que el gobierno federal trabaja parejo con los actores políticos que gobiernen, sean de cualquier partido.