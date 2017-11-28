Accidente vial deja dos personas lesionadas

Al tomar conocimiento elementos de Seguridad Pública de un accidente vial sobre el cruce del libramiento José de las Fuentes Rodríguez y calle Flores Magón , reportaron dos personas lesionadas además de los cuantiosos daños.

Las lesionadas, Lizet Tovar Bernal, de 26 años, y Florida Watanabe Martínez, de 50 años, fueron trasladadas al Hospital General para su valoración médica donde más tarde fueron dadas de alta .

Estas personas viajaban con el responsable, Salomón de los Santos Rico, de 29 años, conductor de un vehículo Ford Escort modelo 1992 en color rojo, con placas de circulación del estado de Texas.

Como afectado fue presentado Gerardo Israel Rivera Herrera, de 54 años, quien manejaba un automóvil Honda Elemento modelo 2004 en color gris sin placas.