Accidente vial en Acuña: dos vehículos involucrados sin heridos graves

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Los accidentes viales continúan siendo un problema en la ciudad debido a la falta de precaución al volante. Este miércoles, se reportó un accidente en el cruce de la calle Emilio Mendoza con la calle 15, que involucró a dos vehículos.

El vehículo responsable fue un Volkswagen Jetta 2016 de color blanco, con placas de circulación de Coahuila, conducido por Jesús, de 26 años. El automóvil impactó a una camioneta Ford Ranger 2007, también blanca y con placas de Coahuila, que era conducida por Humberto, de 36 años.

Afortunadamente, el impacto no dejó personas lesionadas. Al llegar los elementos de Cruz Roja, se verificó que no se requería asistencia médica urgente, ya que no hubo heridos de gravedad.

Las autoridades locales continúan trabajando en la investigación de este incidente y recordaron la importancia de mantener la precaución al conducir para evitar este tipo de accidentes.