Acude SAT a Acuña; brindan información a comerciantes

Ciudad Acuña, Coah.- La CANACO recibió al representante del SAT de Piedras Negras para brindar una plática sobre el pago del impuesto del ISR.

El Administrador de Servicios al Contribuyente, Gustavo Ismael Moreno, indicó que es información importante por el tema del régimen simplificado de confianza, que es una simplificación administrativa del ISR.

La plática se brindó a los socios de la cámara y principalmente a quienes cuentan con una percepción por debajo de los $3.5 millones de pesos anuales.

“Esta información se la hacemos llegar a todos los dueños de comercios para lograr que estén al corriente en todos los temas legales de impuestos” mencionó Ismael Moreno.