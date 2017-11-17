Acuerdan conformar monografías de 38 municipios

Cd. Acuña, Coah.- En la reunión número 24 de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores que se efectuó en el municipio de Abasolo, de los principales acuerdos que surgieron están; Conformar las monografías de cada uno de los 38 municipios, para que a través de una comisión de la Cámara de Diputados se proponga que se imprima y se publique.

El cronista e historiador de Acuña, José Juan Medina Zapata dio a conocer que además del texto sin límite, se incluirá también material fotográfico, que deberá entregarse a más tardar el 30 de noviembre próximo.

En el caso de Acuña ya está listo el texto, que incluye algunos datos relevantes para llenar algunas lagunas de tiempo de dos textos ya publicados, como el hecho que se refiere la conformación de la no existencia de la colonia Militar Manuel Leal y de la sí existencia de la colonia militar San Vicente, en este municipio, también la fecha de constitución de Acuña como municipio en 1890, datos que ya están confirmados.

Medina Zapata, dio a conocer que otro de los acuerdos a los que se llegó en dicha reunión, es integrar una biografía de cada uno de los cronistas de cada uno de los 38 municipios de Coahuila.

“La próxima semana estaremos enviando la información que se ha reunido correspondiente al municipio de Acuña”, la del cronista como la monografía de la ciudad, dijo.

Informó que en la reunión número 24, también se recomendó a los cronistas e historiadores, mantener un registro de la crónica diaria del municipio, independientemente de la investigación histórica que se esté realizando de algún tema en específico de cada región.

Explicó que la idea es que los legisladores autoricen la conformación del texto para que se solicite que se imprima y se publique, esto antes de que concluya la gestión de los diputados federales.

Luego se pretende que dicho libro se presente ante los coahuilenses en diferentes eventos en las distintas regiones de la entidad, para que los ciudadanos conozcan la historia de los 38 municipios.

José Juan Medina Zapata, cronista e historiador de Acuña.