Acuña City impone condiciones a San Felipe

Sin emplearse a fondo, el equipo Acuña City logró vencer 4 goles a 0 al San Felipe, dentro de la jornada 14 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Juvenil “A”.

La cancha Dos de la Escuela Rayados, fue el escenario donde este domingo ambos conjuntos se vieron las caras, con la firme intensión de obtener los tres puntos, pero sobre todo seguir en la disputa por la parte alta de la tabla de posiciones.

Los goles que condujeron a la victoria al Acuña City fueron por obra de José García (2), Ángel Esparza (1) y Jared Jiménez (1).

El duelo entre Acuña City y San Felipe, inicio de manera intensa y es que apenas trascurrían los primeros minutos de juego cuando ya ambos equipos habían anunciado ir al ataque.

La contundencia frente a los tres postes fue determinante para que el Acuña City se llevara la victoria a casa, pues cada vez que el equipo se fue al frente terminó por concretar cada jugada en anotación, lo que a la postre les ayudó a conseguir la victoria.

Y que es hay que decir también que la escuadra del San Felipe generó importantes llegadas al frente, pero para su mala fortuna estas no pudieron terminar en gol, lo que al final marcó diferencia entre ambos equipos dentro del terreno de juego.

Contundente la forma en que Acuña City superó al San Felipe.