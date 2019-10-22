Acusa a “paisano” de abuso sexual

Señalado como responsable de abuso sexual en contra de una menor de edad, un residente de Big Spring, Texas, fue detenido por elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal y consignado ante el Centro de Empoderamiento para la Mujer.

El sospechoso está identificado como Gabriel Torres Martínez de 59 años de edad, quien fue detenido en el cruce de las calles Matamoros y Ocampo en plena zona centro.

Resulta que una adolescente de la cual su nombre se omite por razones obvias se quejó ante los elementos de esta corporación, indicando que un sujeto trataba de abusar sexualmente de ella.

De inmediato los municipales se dieron a la tarea de buscar al presunto localizando y arrestándolo, para ponerlo a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Cabe recalcar que no se dio más información al respecto para no entorpecer las investigaciones, pero Gabriel Torres Martínez será investigado a fondo por este grave delito, por lo pronto, ya se encuentra detenido luego que la afectada aseguró que a través de sus padres acudiría a interponer su querella formal.