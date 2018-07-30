Adultos mayores participarán en Exposición Pictórica

Cd. Acuña, Coah.-Con el fin de seguir fomentando las actividades culturales y la participación de personas adultas de Acuña, en los primeros días del mes de agosto se realizará una exposición pictórica en las instalaciones de la Infoteca, evento que es coordinado por el departamento de Atención a los Adultos, del sistema DIF.

El artista acuñense José Santos Gómez, quien ha llevado a exhibición sus obras en Estados Unidos y otras sedes del país, informó que participará con cinco de sus obras más recientes en este evento.

Dijo que actualmente contribuye impartiendo talleres de pintura que se realizan en el área de la biblioteca de la Infoteca, donde participan 35 niños en la técnica de mancha en acrílico y línea.

Resaltó que es importante que los niños se interesen en las artes plásticas ya que su formación estará rodeada por el arte y la cultura, lo que los aleja de prácticas negativas.

El primer curso que se realizó concluyó la semana pasada, pero de acuerdo al calendario de la Infoteca, se realizarán eventos de este tipo de forma permanente por al menos dos semanas más.

José Santos Gómez expresó que todos los niños llevan un artista dentro y hay que guiarlos a que desarrollen las habilidades. Expresó que seguirá participando en la impartición de este tipo de cursos ya que es una forma de devolver a la sociedad lo mucho que ha aprendido en este sentido.

Mencionó también que con sus obras ha acudido a diferentes escenarios de ciudades del vecino estado de Texas, de Estados Unidos y ha sido invitado a exposiciones locales y regionales, donde las han valorado.

José Santos Gómez realizará exposición pictórica en la Infoteca.